Prefeitura identifica casos de fraude em atestados médicos

A administração municipal, através da Divisão de Recursos Humanos, reestruturou o setor de Segurança e Medicina do Trabalho, para melhor atender o servidor público, que dentre outras atribuições avalia os atestados médicos entregues por servidores municipais.

Por mês 800 atestados médicos, que passam por avaliação e pericia, principalmente os concedidos por prazo superior a 3 dias. No primeiro semestre deste ano foram identificados mais de 10 casos com algum tipo de fraude ou falsificação do atestado, que ensejaram a abertura de processos administrativos disciplinares, além de ação penal pelos crimes praticados.

Decreto do Executivo de 2017, dispõe sobre a regulamentação da justificativa de ausência ao trabalho e abono de faltas mediante atestado médico e declaração de abono de obras. O dispositivo possibilitou que as Médicas do Trabalho validassem os atestados apresentados ao Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, para análise sobre o tempo de afastamento e recuperação e se os requisitos estipulados foram atendidos.

De acordo com o Secretário Especial de Gabinete e responsável pela Divisão de Recursos Humanos, Maurício Arnaldo da Cunha, os afastamentos geram ausências nos postos de trabalho, sobrecarregam os servidores que cobrem os afastados e acabam, de certa forma, prejudicando a prestação dos serviços à população. E ressalta a importância do trabalho da equipe médica especializada.