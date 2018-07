Furtos de energia aumentam 21,5% no primeiro semestre

Os furtos de energia elétrica em Bragança subiram 21,5% no primeiro semestre de 2018 em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Energisa. Embora o número de ligações clandestinas tivesse sido menor este ano em relação a 2017, a recuperação de kWh foi maior no primeiro semestre de 2018. Segundo dados obtidos pela GB, de janeiro a junho do ano passado foram 96 consumidores que usaram dessa prática fraudulenta, enquanto no mesmo período este ano, 64 registros, porém os kWh recuperados tiveram diferença a maior em 2018. A Energisa recuperou 207.286 kWh agora, contra 170.585 kWh em 2017. Naquela oportunidade a recuperação financeira foi de R$ 80 mil, e a energia seria suficiente para abastecer 800 residências durante um mês.

Este ano, a recuperação financeira foi de R$ 90 mil e a energia abasteceria 990 residências também no período de trinta dias.

Essa recuperação se deveu à maioria objetividade do trabalho desenvolvido pela empresa, que vem adotando novas tecnologias e aplicando estratégias de inteligência em seus processos de monitoramento e análise.

Prejuízos – As fraudes e furtos de energia são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a quatro anos de detenção. Além disso, também são cobrados dos fraudadores os valores retroativos referentes ao período em que ocorreu o roubo, acrescidos de multa.

De acordo com a empresa, as irregularidades contribuem para tornar a conta de luz mais cara para todos os consumidores. Isso ocorre porque a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) determina o repasse aos clientes das chamadas “perdas comerciais”, como são denominados os furtos e as fraudes no jargão do setor elétrico.

Outra consequência negativa dos furtos e fraudes de energia é a piora na qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores, pois as ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas e deixam o sistema de distribuição mais suscetível ás interrupções no fornecimento de energia.

Riscos – O roubo de energia coloca em risco a vida dos consumidores que adotam essa prática e também da população. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede elétrica correm o risco de choque e acidentes graves, que podem ser fatais. A fraude e furto de energia também têm um impacto social significativo, uma vez que não há arrecadação de impostos sobre a parcela de energia furtada.