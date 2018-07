VITÓRIA CLASSIFICA, DERROTA COMPLICA: Bragantino tenta fora o que não conseguiu em casa

A classificação do alvinegro para a próxima fase do Brasileirão C depende de uma vitória hoje, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, às 17 horas, diante do Luverdense. O time perdeu em casa no último sábado para o Volta Redonda e não conseguiu a última vaga do grupo, pois Operário-PR, Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto já estão garantidos e não podem ser ultrapassados na pontuação.

O time ainda não foi definido pelo técnico Marcelo Veiga, que espera pela recuperação de Rafael Chorão e Vitinho, que continuem entregues ao departamento médico. Se não puderem jogar, as opções podem ser Danilo Bueno e Fernandinho. No caso do volante Magno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, brigam pela vaga Walfrido e Jonathan Costa. O lateral Buiú, que não jogou diante do Volta Redonda, estará de volta à lateral.

O time do Mato Grosso, por sua vez, sonha com a vitória, pois assim entraria na briga direta pela classificação. A expectativa é de uma partida equilibrada e que pode ser decidida nos detalhes.

O provável time do Bragantino: Alex Alves, Buiú, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Jonathan Costa (Walfrido), Danilo Bueno e Fernandinho (Rafael Chorão); Marquinhos e Matheus Peixoto.

O técnico interino do Luverdense, Maico Gaúcho, ainda não divulgou o time para pegar o Leão, mas sabe que terá os desfalques do zagueiro Kaike e do volante Moisés. Mas conta com as voltas de Cleberson Tiarinha e Paulo Renê, ambos atacantes.

Na história dos confrontos entre os dois times o Luverdense leva vantagem, com quatro vitórias, duas derrotas e um empate. O time mato-grossense assinalou 12 gols e sofreu 7.