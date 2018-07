Participação de eleitores em Bragança diminui a cada eleição

Os escândalos envolvendo mais da metade da classe política brasileira, em todos os níveis de governo, tem levado o eleitor à descrença e isso tem como consequência a ausência nas votações a cada dois anos (eleições gerais e municipais). Em Bragança as abstenções crescem a cada pleito, passando de 24,56% (com a soma de brancos e nulos) em 2008, para 32,39% em 2016. Os dados locais seguem tendência nacional.

As mais recentes pesquisas sobre a eleição deste ano são ainda mais alarmantes, pois indicam que entre 40% e 50% dos eleitores não vão aparecer para votar ou pretendem votar em branco ou anular o voto. Se confirmado, um número jamais visto em toda a história política do País.

Cientistas políticos são unânimes ao afirmar que esse comportamento é uma forma de protesto e clara demonstração de que a população está insatisfeita não só com os políticos, mas com o colapso da organização política e dos sistemas eleitoral e partidário.

Sem qualquer indicação de que os ‘representantes do povo’ estão dispostos a mudar tudo o que aí está e ouvir e atender as aspirações sociais, ou seja, uma mudança radical de atitude, a saída encontrada é não comparecer às urnas.

Números – Em Bragança a soma de abstenções, votos brancos e nulos passaram de 24,56% em 2008 para 25,56% dois anos depois. Na eleição de 2012 foi de 26,07%, que retrocedeu um pouco em 2014, para 24,55%. Mas nas eleições municipais de 2016 bateu o recorde, com 32,39%.

Não foram feitas ou não se tem notícia de pesquisas realizadas no município este ano. Mas é visível entre a população, o desinteresse pela escolha do futuro governo (Estado e União). Com um colégio eleitoral de 60 mil eleitores, a repetição do percentual de 2016 representará mais de 18 mil votos não válidos.

Nos últimos dois anos diminuíram os protestos nas ruas, que é um indicativo da falta de interesse do cidadão pela política, que também ficaram menos atuantes nas redes sociais.