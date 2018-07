Trânsito de Bragança mata 6 vezes mais que homicídios

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou essa semana os dados sobre a violência, relativos ao mês de junho. Bragança dobrou o número de homicídio culposo por acidente de trânsito, 6 no total, contra 3 ocorrências em maio. Entre janeiro e junho já são 25 mortes, número maior que durante todo o ano de 2017. Também as lesões corporais culposas por acidente de trânsito aumentaram em junho: 34, ante 24 em maio. Em seis meses deste ano foram 160 acidentes, número menor que o do mesmo período de 2017, que teve 213. Mesmo assim, o montante é considerado alto. Os dados referem-se a acidentes e mortes na rodovias que dão acesso à cidade e em toda a zona urbana.

De todas as naturezas apuradas mensalmente pelo órgão governamental, o trânsito é o que mais mata na cidade. A título de comparação, os homicídios dolosos (com intenção de matar) entre janeiro e junho último somaram 4 registros, ou seja, seis vezes menos que as mortes em acidente de trânsito.Em outros quesitos a criminalidade recuou, como em furtos e roubos e lesões corporais dolosas. Já os casos de estupro aumentaram, principalmente em vulneráveis aumentaram Produtividade – De acordo com as estatísticas sobre a produtividade policial em 2018, a Polícia Militar recuperou e devolveu aos proprietários 10 veículos em junho e 67 no cômputo do semestre.

Realizou outras ações no período, como a prisão 67 pessoas (42 em flagrante e 25 por mandado) e 7 menores infratores apreendidos (em seis meses foram 45).

Foram instaurados 114 inquéritos (770 este ano) e apreendidas 14 armas (2 em junho).