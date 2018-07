Acidente grave envolvendo ônibus escolar e caminhão

Um colisão grave aconteceu nesta tarde de quarta-feira, 25, por volta das 16h, na Avenida José Gomes da Rocha Leal, envolvendo um caminhão branco, placa GUD-5257, de Poços de Caldas-MG, um celta branco, placa DNZ-7998 placa Atibaia e um ônibus escolar amarelo placa DJM-7986, placa São Paulo-SP.

Informações obtidas no local dão conta que o caminhão descia a rua Ignácia da Silva Pimentel, e teria perdido o freio e atingido a lateral do ônibus que passava na avenida, consequentemente o celta, que estava estacionado também foi atingido, e batido no poste. O ônibus transportava crianças.

Os feridos são 2 crianças, 1 adolescente e 4 adultos. O Corpo de Bombeiros já está no local prestando atendimentos. Atualizações em breve.