Equipe de Natação brilha nos Jogos Regionais de Santa Bárbara D’Oeste

Durante a segunda-feira, 23, a equipe de natação ACD (Atletas com Deficiência) de Bragança foi um dos destaques e brilhou como nunca na 62ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste. As provas aconteceram na piscina do SESI, das 8h às 16h.

Nas provas individuais do feminino e masculino, todos os participantes obtiveram medalhas. No Revezamento 4×50 metros nado livre feminino, obteve medalha de ouro. Equipe: Caroline Pereira Siqueira, Aline Ribeiro de Souza, Karen Estefhani de Oliveira e Beatriz dos Santos de Oliveira; Já no Revezamento 4×50 metros nado medley feminino, medalha de prata. Equipe: Camila Joana, Ana Cláudia, Beatriz Santos e Caroline P. Siqueira;

No masculino o Revezamento 4×50 metros nado livre masculino, medalha de prata. Equipe: Dawison Magno de Lima, Daniel Siqueira, Gabriel Silva e Andrey Garbe; Revezamento 4×50 metros nado medley, masculino, medalha de prata. Equipe: Alexandre Martins, Fabio Luiz, Jean Gomes e Leandro Chinaglia.

A equipe bragantina masculino e feminino garantiram o 2º lugar na classificação geral. No resultado parcial, Bragança Paulista encontra-se na 12ª posição de 34 municípios.

Outras modalidades – Destaque apenas para Tênis de mesa masculino Sub-20 que garantiu vitória por 3 x 1 contra Atibaia, e na Bocha, por 2 x 0 em cima do Tambaú. Nas demais modalidades Bragança caiu diante dos rivais, a derrota veio no Futebol masculino Sub-20 – Itapira 3 x 0 Bragança; Futsal Feminino Livre – Bragança 2 x 5 São J. Rio Pardo; Tênis de mesa masculino Sub-20 – Rio Claro 3 x 2 Bragança; Voleibol feminino Sub-20 – Bragança 0 x 2 São J. Rio Pardo.

