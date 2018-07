Ruas precisam de novas placas de identificação

As placas de identificação de inúmeras ruas do Jardim Júlio de Mesquita e Jardim das Laranjeiras encontram-se apagadas e com necessidade de substituição, dificultando sua identificação. Na Rua Dr. Zeferino Alves do Amaral, nem a placa existe mais, pois segundo os moradores, a placa que se encontrava no final da rua foi furtada, o que gera problemas para quem não é do bairro.

Uma moradora relatou que tem dificuldades até mesmo com entregadores. “Pedi para entregarem uma pizza e se não tivesse saído no portão e chamado o entregador ele não teria encontrado o endereço”.

No bairro também existem outras vias que pedem mais atenção do poder público, pois há placas que precisam ser substituídas, pois desgastaram-se com a ação do tempo, como nas ruas Professor Benedito Alves Nogueira e Farmacêutico Ernesto de Almeida.