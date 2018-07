NOTA OFICIAL

A Prefeitura do Município de Bragança Paulista informa que no último sábado, 21/07, o seu canal de informações Portal do Cidadão esteve fora de operação até as 14h30m, quando novamente voltou a sua normalidade disponibilizando todas as informações de interesse do cidadão.

Informa que o serviço é gerido pela Empresa Sonner Sistemas de Informática Ltda, com contrato nº 57/2014, em vigência até o dia 19/08/2018, ou até que se conclua o novo processo licitatório, consubstanciando que a informação prestada no próprio canal de que os serviços estavam indisponíveis pelo motivo de encerramento contratual entre Prefeitura e a responsável pelo serviço, não corresponde à verdade.

Diante da falha na prestação do serviço e da informação inverídica quanto ao motivo a Prefeitura está NOTIFICANDO a empresa Sonner da imposições das sansões previstas em contrato.

Bragança Paulista, 23 de julho de 2018.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL