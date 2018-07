Audiência pública discute mudanças em leis orçamentárias

Está prevista para amanhã, às 9 horas, na Câmara de Vereadores, audiência pública para debater projeto de autoria do Executivo, que prevê mudanças nas leis orçamentárias, destinadas à inclusão de despesas para fornecimento de remenda escolar estadual.

A Prefeitura assumiu compromisso junto ao Estado como contrapartida para a construção de duas creches na cidade. O projeto tramita em regime de urgência.

De acordo o texto a ser votado, fica autorizado um crédito adicional de R$ 4 milhões, proveniente de excesso de arrecadação. É necessário, no entanto, que haja a inclusão dessas ações no PPA, LDO e LOA de 2018.