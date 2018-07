Nova fase de testes com equipamentos de monitoração

A Secretaria de Mobilidade Urbana divulgou no final de semana o cronograma da nova fase de testes nos serviços de fiscalização eletrônica e monitoramento de trânsito no município.

A vencedora da licitação, a empresa Splice – Indústria, Comércio e Serviços, começa os testes, que vão até quinta-feira, 23, pela Avenida Samuel Luchesi Filho, no Jardim Júlio de Mesquita, das 8h30 às 12 horas e das 13h às 17 horas.

Entre 27 de julho e 2 de agosto serão feitos testes internos para elaboração do laudo técnico e outros testes que julgar necessários. No dia 30 de julho, atém 9 de agosto, os testes em campo dos equipamentos acontecem na Avenida Atílio Menin. Ainda no dia 30, testes para a nova lacração do equipamento para operação ininterrupta.

A contagem física dos veículos se dará nos dias 3 de agosto (7h às 8h); dia 6 de agosto (12h às 13h), dia 7 de agosto (17h às 18h), com limite máximo de velocidade de 30 km/h.