Câmara passa transmitir sessões ao vivo pelo Facebook e YouTube

A partir de hoje a Câmara Municipal de Bragança passa a transmitir as sessões ordinárias das terças-feiras e também reuniões das comissões permanentes, e outras atividades legislativas, pelas redes sociais Facebook e YouTube. O propósito é facilitar o acompanhamento dos trabalhos dos vereadores pela população, aumentando a transparência.

“Este é mais um passo importante para atender ao preceito Constitucional da publicidade e da transparência dos atos do Legislativo. A Câmara de Bragança Paulista está oferecendo à população mais este serviço e possibilitando que todos acompanhem as ações e o dia-a-dia dos vereadores”, disse a presidente da Casa, a vereadora Beth Chedid.

Hoje, as atividades legislativas já são transmitidas ao vivo na internet pela TV Câmara, no site próprio do Legislativo. (www.camarabraganca.sp.gov.br). As sessões ordinárias também podem ser acompanhadas pela operadora NET de TV a cabo, no canal da TV Alesp.

O início da transmissão pelas redes sociais vai oferecer a possibilidade de interação. A sociedade poderá enviar mensagens e comentários durante a transmissão.

As transmissões ao vivo (www.facebook.com/camarabragancapaulista) e YouTube (www.youtube.com.br/camarabraganca) poderão ser acompanhadas de qualquer computador, tablete ou celular ligado à rede mundial de computadores. Também é possível acessar as sessões, comissões e atos solenes no canal da Câmara no YouTube. As fotos estão disponíveis para visualização e download no site Flickr (http://www.flickr.com/camarabraganca).