SAMU de Bragança fica em primeiro no Desafio Nacional de Salvamento e Trauma

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, da Regional de Bragança, participou do 3° Desafio Nacional de Salvamento e Trauma e ficou com a primeira colocação na modalidade modalidade “Standard” e o terceiro lugar na prova de Salvamento Veicular, na modalidade Complexa, com a equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

O Desafio aconteceu entre os dias 12 a 14 de julho, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Curitiba. O município teve como representante o médico Ademir de Campos Júnior, que liderou as equipes do 19º e 5º Grupamento de Bombeiros. Ao todo, as equipes participaram de quatro provas, duas de atendimento ao trauma e duas de salvamento veicular.

A prova vencida pelo município foi na modalidade trauma, manobra Standard, em que a equipe teve apenas 10 minutos para execução de socorro a uma vítima. Já a terceira posição é da modalidade salvamento veicular, manobra Complexa, onde a equipe dispõem de 30 minutos para realizar salvamento envolvendo duas vítimas. A cidade de Bragança Paulista disputou com 31 equipes de vários Estados do Brasil.

O médico Ademir de Campos Júnior disse que utilizaram o mesmo método de atendimento aplicados nos treinamentos do SAMU Regional de Bragança, que foi aceito pela comissão avaliadora. “Estamos no caminho certo. Os torneios servem para o aprendizado de novas práticas que imediatamente são repassados à nossa equipe, garantindo que nosso SAMU esteja sempre atualizado e respeitado por todos os socorristas brasileiros”, finaliza.

O Terceiro Desafio Nacional de Salvamento reuniu 500 participantes de todo o Brasil e serviu de seletiva para representar o País no Desafio Mundial de Resgate, que acontecerá em outubro, na África do Sul. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Resgate e Treinamento, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná, Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência – SIATE do Estado do Paraná e Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.