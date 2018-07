Bragança tem queda expressiva no emprego após 2 meses positivos

O nível de emprego em Bragança fechou negativo depois de dois meses consecutivos com abertura de vagas. Em junho, a cidade perdeu 190 postos de trabalho, resultado de 1.247 contratações e 1.437 demissões. O número é mais que o saldo dos empregos gerados em abril e maio, que totalizaram 181. O setor de Serviços, maior empregador do município, foi o responsável pelo resultado ruim do mês passado, responsável pela demissão 83% do total. A situação teria sido pior se não fosse a Indústria de Transformação, que admitiu 56 trabalhadores.

Mesmo com as muitas demissões em junho, no acumulado do ano o saldo é positivo em 333 vagas e, se considerados os últimos doze meses – de maio 2017 a junho de 2018 – o estoque de emprego oscila positivamente em 228 postos de trabalho.

No ano, as contratações somaram 8.395 e os desligamentos 8.062. Nos últimos doze meses, 15.953 admissões e 15.725 demissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Setores – Dentre os principais setores, a Indústria de Transformação ampliou as contratações em 56 postos, e mantém o saldo positivo no ano e nos últimos doze meses. O de Serviços, mesmo com o resultado ruim de junho, ainda é positivo em 208 vagas este ano, mas registra queda de 45 se computados os doze meses imediatamente anteriores. O Comércio foi quem mais demitiu não só em junho (68), como também no ano (168), mas é positivo nos últimos doze meses com 30 vagas.

A Construção Civil contratou mais em junho (15), porém está negativa no ano (36) e nos últimos doze meses (154). A Agropecuária e a Extrativa Mineral mais demitiram do que contrataram nos três extratos.