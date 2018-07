Vice de Doria na disputa do Governo de São Paulo será Rodrigo Garcia

O pré-candidato a governador de São Paulo, João Doria Júnior, confirmou no final de semana que o deputado Rodrigo Garcia, do DEM, será seu companheiro de chapa. O tucano se disse feliz com a escolha e com a presença do pré-candidato Geraldo Alckmin à presidência da República. A decisão havia sido tomada na quarta-feira, 18.

“Estou muito feliz em anunciar o Rodrigo Garcia como nosso pré-candidato a Vice-governador do Estado de São Paulo. Vamos trabalhar duro para inovar e melhorar a vida de todos os brasileiros que vivem em nosso Estado. Unindo forças para acelerar São Paulo!”, disse Doria.

“Sabemos o desafio que temos à frente do Executivo para transformar ideias, projetos, em realidade. Quero que essa pequena experiência ao lado da minha força de trabalho, da minha dedicação, de alguém que você pode ter certeza de que acorda cedo e dorme tarde, caminhar por São Paulo com a mensagem, mostrar nossos projetos e, se Deus permitir, vencer essas eleições e deixar São Paulo em boas mãos”, disse Garcia.

O evento contou com importantes figuras do cenário político nacional, como o prefeito de Salvador, ACM Neto, o deputado federal Mendonça Filho, além de Gilberto Kassab, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e Presidente Nacional do PSD, Marcos Pereira, presidente do PRB, e Guilherme Mussi, presidente do PP de São Paulo.

A Coligação Acelera São Paulo, encabeçada pelo tucano João Doria, tem os partidos PSDB, PSD, PP, PRB, PTC e DEM, somando 22 minutos e 11 segundos de tempo diário de rádio e TV na propaganda eleitoral gratuita.

Alckmin – Convidado de honra, o presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, elogiou a escolha de Garcia como vice na chapa de Doria. “Rodrigo traz a simplicidade cativante do interior paulista e a modernidade de um jovem”, afirmou.

Sobre a aliança com o Democratas na disputa pelo Palácio do Planalto, o pré-candidato do PSDB afirmou que vai se empenhar para confirmá-la. E reforçou que sua coligação se dará em torno de ideias, de um projeto de governo. “Agora, vamos trabalhar muito pela aliança com o bloco liderado pelo DEM, pelo PRB, pelo Solidariedade, pelo PR, pelo PP”.