Anizinho assume Mobilidade Urbana

Em menos de um mês a secretaria de Mobilidade Urbana tem um novo Secretário, trata-se de Aniz Abib Junior, que responderá cumulativamente com a pasta de Serviços. Aniz tem experiência na administração pública e assume o cargo menos de um mês após a saída de Manoel Marcos Botelho, em meio a um verdadeiro caos no setor de mobilidade urbana com as alterações no trânsito deixadas pelo seu antecessor. Antes de Aniz assumir a pasta em definitivo, o chefe da Divisão de Planejamento Projetos e Educação de Trânsito, Fernando Martinez, assumiu a secretaria de forma interina e retorna ao seu cargo na chefia da Divisão. O ato será publicado na próxima edição da Imprensa Oficial e Anizinho já está atuando na secretaria.

Críticas- A secretaria de Mobilidade Urbana foi criada na posse do prefeito Jesus Chedid em janeiro de 2017 e é uma das mais criticadas pela população. As recentes alterações na Praça 9 de Julho e Avenida dos Imigrantes, não tem agradado os munícipes e gerado duras críticas a pasta. Outro fator de críticas é a demora das empreiteiras em concluir o serviço, o que trava o trânsito em horários de pico. A inercia de alguns agentes de trânsito, que respondem a secretaria, também é alvo de reclamações.