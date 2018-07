Banda oficial da Rita Lee Cover se apresentará em Bragança Paulista

A banda Rita Lee Cover oficial & banda Rock’ n boles estará em Bragança Paulista nesta sexta-feira, 27, a partir das 22h30, no João & Maria Boliche Bar e sábado, 18 de agosto, às 22h, no Galpão Busca Vida.

A banda é reconhecida pela própria Rita Lee e Roberto de Carvalho como a banda cover oficial e irá se apresentar com as réplicas dos figurinos originais que foram usados pela cantora nas turnês pelo Brasil e no mundo.

A vocalista Mila Lee, que vive Rita Lee nos palcos disse que a proposta é homenagear com muito carinho a setentona do rock. “A proposta é divertir, entreter e reverenciar àquela que sempre contribuiu para a MPB. Rita é atemporal e um símbolo de empoderamento feminino”, disse a GB.

Tony Fonseca, primeiro cover de Rita e produtor artístico e musical do grupo, conta que a banda foi batizada pela própria cantora com o nome de “Os Rock’ n boles” e está na estrada da música há mais de 28 anos. “Neste ano, o grupo vem com tudo num novo formato de show”.

A banda conta com músicos experientes da noite paulistana, com formação constituída por bateria, baixo, guitarras, percussão, flauta transversal, teclados e violão de 12 cordas, prometem ‘incendiar’ com os hits “Lança Perfume”, “Ti-Ti-Ti”, “Ovelha Negra”, “Flagra”, “Banho de Espuma”, “Chega Mais”, “Bwana”, Miss Brasil 2000”, “Saúde”, “Amor e Sexo” entre outros. Mais informações sobre a banda podem ser obtidas por meio do site www.ritaleecover.com

