FESTIVAL DE INVERNO: Rosa de Saron faz show na Arena do Lago

A 14ª edição do Festival de Inverno continua neste final de semana com destaque para show da banda Rosa de Saron, na Arena do Lago, na noite de hoje, e Orquestra Experimental de Violinos no Centro de Artesanato, na tarde de amanhã.

A programação de hoje começa às 9h com o Festival de Danças Árabes, na Associação Nipo Brasileira. Às 10h tem apresentação do coletivo musical Folk Como Ocê Gosta, no Calçadão. Duas apresentações às 11 horas: Rita de Correa e Matheus Grossi Duo, no Mercado Municipal e Sanfonias, na Praça Raul Leme.

Na parte da tarde, às 17h, a Praça da Vila Aparecida será preenchida com amantes do samba do Galo da Vila. Às 20h, na Praça Raul acontecerá a Feira Noturna de Artesanato e uma Intervenção artística. No mesmo local, às 21h, show com a banda Blues Beatles e às 22h banda Rosa de Saron, na Arena do Lago do Taboão.

Amanhã, às 7h30 começará o Caminho de Santiago, na Igreja Vila Aparecida. Às 9h acontecerá novamente o Festival de Danças Árabes, na Associação Nipo Brasileira. Às 10h o sertanejo raiz vai vibrar na Feira da Amizade com Luisinho e Orlando e Cacique e Pajé. A Praça Raul Leme receberá às 11h, Show com Guga Vasconcelos e Caricaturista. Às 12h, Orquestra Experimental de Violinos, no Centro de Artesanato.

Na parte da tarde mais uma edição do Projeto Essência Urbana, no Ciles do Lavapés, a partir das 14 horas. No mesmo horário a Praça Jacinto Osório, no Matadouro, Oficina de Recreação Infantil, realizado pelo Instituto Entrando em Cena. Às 15 horas, teatro infantil “Em busca da felicidade encantada”, no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB). No mesmo horário tem Encontro de Bateras, na Arena do Lago do Taboão.

Às 20h a Praça Raul Leme continuará recebendo a Feira Noturna de Artesanato e show do mágico Pina Magic Show e encerrando o final de semana show com Erica Pinna.