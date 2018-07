Procon recebeu 620 reclamações até junho

Muitas pessoas não imaginam a dor de cabeça que têm quando compram produtos pelo e-commerce. Quando a aquisição é para presentear alguém, a situação fica ainda pior. As queixas se avolumam na unidade do Procon de Bragança, que nos primeiros seis meses deste ano registrou 620 reclamações relacionados à telefonia, não entrega de produtos e também não cumprimento de garantia do que é comprado. Se os registros de reclamação seguirem no mesmo patamar até o final do ano, o total terá superado o do ano passado, quando 1.130 demandas chegaram ao Procon. Em 2016 foi ainda pior: 1.400.

O que o consumidor pergunta: quais são os meus direitos quando, por exemplo, um aparelho apresenta problemas. De acordo com advogados especialistas em Direito do Consumidor, o cliente

tem o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de 30 dias, em caso de serviço ou bem não durável, e no prazo de 90 dias em se tratando de serviço ou bem durável.

Os advogados alertam que o consumidor que se sentir lesado deve procurar imediatamente o Procon, onde muitas demandas são resolvidas na esfera administrativa. A unidade de Bragança não informou qual o índice de resoluções em fase preliminar, desde o começo deste ano.

Outra opção é procurar o Poder Judiciário e o consumidor deve saber que o transtorno e a demora na solução do problema são situações passíveis de indenização.

O atendimento no Procon de Bragança pode ser feito de forma presencial na unidade que fica na avenida Pires Pimentel, 2105, no prédio da Prefeitura, de segunda a quinta-feira das 9h às 12h e das 13h30 às 16 horas. Às sextas-feiras o expediente é apenas interno.