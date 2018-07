Churrasco beneficente em prol da Associação São Lucas

No próximo sábado, 28, a partir das 12h, a AIMBRA (Amigos e Irmãos Maçons de Bragança Paulista) realizará o 4º ‘Churrasbode’ beneficente no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa (Posto de Monta), para angariar fundos em benefício da Associação São Lucas, a escolhida deste ano.

A associação atende 206 pessoas, entre crianças, jovens e adultos com necessidades especiais, que recebem atendimento clínico e educacional especializado, apoio e orientação a escolas e empresas.

Os organizadores aguardam cerca de 700 pessoas nesta edição e comemoram o sucesso das edições anteriores. Na edição anterior foi possível construir um salão social para recepção das crianças atendidas e neste ano o objetivo será a aquisição de novos equipamentos de computadores.