Asilo São Vicente de Paulo realiza encontro de carros antigos

O Asilo São Vicente de Paulo realiza neste domingo, 22, das 9h às 15 horas, o 2º encontro de autos antigos e a 1ª feijoada beneficente. A entrada será gratuita ao público, com valores de R$ 5,00 ou 1kg de alimento não perecível para os veículos em exposição.

A 1ª feijoada beneficente tem início às 12 horas no salão do asilo, ao custo de R$ 20,00 para viagem e R$ 25,00 para comer a vontade. Haverá também barracas de bebidas e salgados e música ao vivo.