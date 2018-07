Inverno reduz doações de sangue

Inverno e período de férias escolares sempre são uma época em que os estoques dos bancos de sangue costumam diminuir em todo o Brasil. De acordo com o Hemonúcleo do Hospital Universitário de Bragança, o estoques estão razoáveis, porém é uma situação que pode mudar e ficar baixo, se ocorrer um acidente e muitas bolsas foram utilizadas.

A solidariedade da população, no entanto, segundo a HUSF tem sido constante e grupos de outras cidades também fazem campanha e vêm até Bragança. Na semana passada vieram doadores de Mairiporã.

Segundo o setor, a média de atendimento em junho foi de 30 bolsas/dia, mas o Hemonúcleo é regional, ou seja, atende mais de 11 cidades da região e todos os hospitais de Bragança.

Sem campanhas, o número de doadores em julho diminuiu, mas ainda não é uma situação que preocupe. Se o frio avançar pode ser que os estoques fiquem menores.

Como doar – Para doar sangue devem ser observados alguns requisitos, como ter entre 18 e 65 anos; pesar mais de 50 quilos; aguardar entre 6 a 12 meses após fazer tatuagem; nunca ter usado drogas ilícitas injetáveis; aguardar um ano após a cura de alguma DST (Doença Sexualmente Transmissível); evitar ingestão de alimentos gordurosos quatro horas antes da doação do sangue.

Homens podem doar a cada 60 dias e no máximo 4 doações por ano e as mulheres a cada 90 dias, até 3 doações por ano.

O Hemonúcleo de Bragança fica nas dependências do Hospital Universitário, avenida São Francisco de Assis, 260, Cidade Universitária, e atende de segunda a sábado das 7h30 às 13 horas.