Secretário fala sobre melhorias no trânsito

Após polêmicas a respeito das obras de adequações viárias da Praça Nove de Julho e de melhorias na fluidez no trânsito na Avenida dos Imigrantes, o Secretário Municipal de Serviços, Aniz Adib Júnior (foto), informou a GB na quinta-feira, 18, durante vistoria das obras da rotatória da Praça Nove de Julho, que todas as vias recapeadas da cidade começarão a receber sinalização horizontal. Os trabalhos começarão pela Avenida José Gomes da Rocha Leal na próxima semana.

O Secretário ainda informou que as lombadas da Avenida dos Imigrantes, no trecho entre a Receita Federal e o Posto de Gasolina Tasca serão retiradas para a implantação de semáforos onda verde.

Sobre o poste da Avenida dos Imigrantes que acabou ficando no meio da via, que causou indignação nos motoristas, disse que deverá ser retirado no próximo final de semana.