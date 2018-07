Braga pode ter duas alterações para enfrentar o Volta Redonda

Na partida de logo mais, 16 horas, no Nabizão, diante do Volta Redonda, o Bragantino pode ter duas alterações no time titular que disputou os últimos cinco jogos. Uma é certa: Buiú, lateral direito, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na partida diante do Ypiranga-RS. A outra ainda depende de como Rafael Chorão vai evoluir, pois passou a semana no Departamento Médico.

O técnico Marcelo Veiga ainda não falou sobre o time que entra campo, porém Ewerton deverá ocupar o posto de Buiú. No meio campo, Danilo é uma opção, mas há muitas alternativas.

A provável escalação: Alex Alves, Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Magno, Vitinho e Danilo; Marquinhos e Matheus Peixoto. Uma vitória pode dar a classificação para a próxima fase.

Volta Redonda – A equipe da cidade do Aço fez seu último treino na quinta-feira, 19, porém o técnico Moacir Júnior não forneceu o time que deverá enfrentar o Bragantino.

Segundo o lateral Diego Maia, é o jogo da vida do Volta Redonda, pois uma vitória pode significar a esperança de uma vaga nas quartas de final. Uma derrota pode fazê-lo se aproximar do grupo que luta para não ser rebaixado.