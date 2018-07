Vacinação contra pólio e sarampo é antecipada para 4 de agosto

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo foi antecipada pelo Ministério da Saúde, para o próximo dia 4 de agosto (sábado). Na mesma data, também acontece o dia D de Mobilização Nacional, que volta a ocorrer em 18 de agosto. Até o dia 31 de agosto, devem ser imunizadas, crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

A meta em Bragança é vacinar aproximadamente 10 mil crianças, dentro desta faixa etária. Em toda a campanha, o horário de atendimento à população será das 8 às 17 horas, em 24 unidades de saúde.

O objetivo da é imunizar as crianças que ainda não tomaram a dose ou não obtiveram resposta imunológica satisfatória à vacinação, mantendo assim elevada a cobertura vacinal, para redução dos riscos de reintrodução destas enfermidades.

Desde 1990, o Brasil não registra casos de poliomielite, que é uma doença infectocontagiosa, grave e que provoca danos irreversíveis a milhares de crianças. Sua transmissão se dá por contato direto de pessoa para pessoa, seja por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, ou ainda, por secreções expelidas por meio de tosse, fala ou espirro.

Quanto ao sarampo, esta é uma moléstia extremamente infecciosa de manifestação cutânea, sendo transmissível e podendo levar à morte. A transmissão pode ocorrer de pessoa a pessoa por meio de secreções respiratórias. Em 2016, o País recebeu certificado de eliminação de circulação do vírus. No entanto, atualmente, o Brasil enfrenta surtos de sarampo.