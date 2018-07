Assinado contrato para construção do IML em Bragança

A empresa Construmag Projetos e Construções vai construir as novas dependências do Instituto Médico Legal (IML) e da Equipe de Perícias Criminalísticas (EPC) de Bragança. O contrato com o Governo do Estado foi assinado no dia 11 do mês passado e serão investidos na obra R$ 4,77 milhões. O atual prédio será demolido.

Segundo informações extraoficiais, o início da construção está programado para o decorrer da próxima semana, e a previsão de entrega é de um ano. Os atendimentos do IML passam a ser feitos na Delegacia Seccional, e os da EPC na Avenida Dr. José Adriano Marrey Jr., 260, na Vila Municipal, onde funciona o cadastro do Bolsa Família.

Em 2015 o deputado Edmir Chedid formulou pedido ao Governo do Estado para que Bragança contasse com novas e adequadas dependências para o funcionamento dos dois institutos (Perícia Criminal e Médico Legal).