PRAÇA 9 DE JULHO: Interdição de rotatória provoca caos no trânsito

A construtora que está à frente das obras na Praça 9 de Julho, segundo informações da Prefeitura, pediu que a Secretaria de Mobilidade Urbana interditasse o contorno da rotatória de acesso à Avenida dos Imigrantes para seguir com as obras viárias e reurbanização do local.

A mudança causou tumultos e o caos se instalou no trânsito de toda aquela região, pois o volume de veículos no local é grande, principalmente porque no bairro estão instalados uma universidade e um hospital. E justamente quem vem desses locais e ruas próximas é que não pode mais passar pela rotatória da Praça, sendo obrigado a fazer o contorno em outro local, nas proximidades do Habib’s e retornar no sentido da Praça 9 de Julho. Outra opção ofertada é o motorista acessar a Avenida Europa e vir pela variante Francisco Toledo Leme. Só que essa rota também provocou engarrafamento no tráfego.

Além das mudanças, os agentes municipais de trânsito estão ausentes para orientar e facilitar o fluxo de veículos nos locais das obras, que devem se estender por mais um bom tempo.

Todas as alternativas resultaram em fluidez lenta no tráfego, inclusive para quem vem pela variante, pela Avenida Pires Pimentel, pela Avenida Norte-Sul e aqueles que percorrem o novo trajeto exigido.

Muitos motoristas reclamaram das modificações feitas e alguns dizem que faltou planejamento para interditar uma rotatória que liberava mais rapidamente o acesso para a Avenida dos Imigrantes e Circuito das Águas.

Nos horários de pico a situação é ainda pior e a circulação é ainda mais demorada. Motoristas de automóvel que usam a variante tem que dividir espaço com ônibus e caminhões.