“Bragança Pulsa Poesia” é destaque no Festival de Inverno

Na quarta-feira, 18, o Festival de Inverno contou com uma ação em homenagem ao Dia do Trovador “Bragança Pulsa Poesia”, realizada pela Associação de Escritores de Bragança Paulista (ASES), União Brasileira de Trovadores (UBT). Foram distribuídos mil corações com trovas aos que passavam pela Praça Raul Leme.

Na parte da noite, centenas de pessoas se reuniram na Cripta da Catedral para mais um Canja com Canja. Os artistas que se apresentaram foram: Roberto Dengo, Carmelino, Elvis Donizete e Bruno Mendes e Tainá.

Programação da semana – Nesta sexta-feira, 20, a partir das 20 horas tem apresentação teatral “Los Truqueros”, na Casa da Cultura. No mesmo horário acontecerá uma intervenção artística na Praça Raul Leme. Às 21h acontece Show com a banda Freddy Groovers, na Praça Raul Leme.