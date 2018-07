Obras da Praça Nove de Julho serão retomadas

Após o mal-estar entre Prefeitura, a empresa FBF Construções e Serviços Eireli e a Vivo, a obra viária e de urbanização da Praça Nove de Julho será retomada na próxima semana. Informações obtidas no local pelos secretários Antonio Paulo de Oliveira Armando (Obras) e Aniz Abib Júnior (Serviços), dão conta que a Vivo tem até esta sexta-feira, 20, para desativar a caixa de telefonia que estava instalada sob o asfalto e ativar a nova caixa que está instalada dentro do perímetro da Praça.

Segundo Paulo Armando, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) teria determinado a Vivo que a transferência do cabeamento acontecesse até este domingo, 22, e após o prazo não poderia proceder com a retirada para não comprometer o serviço de telefonia da região. Os cabos dispostos nas caixas abastecem mais de 2.000 clientes da empresa. A grande preocupação era com a falta do serviços de telefonia para a Universidade São Francisco e o Hospital Universitário São Francisco.

Paulo Armando ainda cobrou a chegada do equipamento da empreiteira contratada no local ainda na quarta-feira, 18, para início da pavimentação no local onde ficava a rotatória.

Aniz informou a GB que se a empresa não asfaltar o pedaço que ainda falta até esta sexta-feira a Secretaria de Obras e Serviços estão autorizadas pelo prefeito Jesus Chedid a asfaltar o trecho que está fechando o fluxo do transito.

Em meados de maio, o engenheiro responsável, José Carlos Cunha disse que projeto não previu a retirada da caixa de cabos da Vivo e foi se adaptando conforme os trabalhos se desenvolviam.

No canteiro central serão colocados 14 palmeiras e o trailer de lanches será removido para dar espaço às baias dos ônibus, e o estacionamento deixará de ser feito em 45º graus.

A previsão para a entrega das obras é de 1 ano, dividida em quatro etapas: Na primeira está sendo pavimentada a faixa adicional e a construção das guias. Na sequência, obras na rotatória e, na terceira, no canteiro central e ponto de ônibus. A quarta etapa será a execução das calçadas e vagas de estacionamento em frente ao comércio da Praça 9 de julho. Ao final das obras viárias, será a vez das calçadas e a urbanização da área.