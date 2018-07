Lixo de consultório odontológico é encontrado próximo a escola

Uma pilha de lixo proveniente de consultório odontológico foi encontrada no terreno baldio atrás da Escola Municipal Professor Abner Antonio Sperendio, na Planejada II. A material descartado foi encontrado por moradores que, preocupados com os riscos às crianças do ensino infantil e fundamental I, levaram ao conhecimento da GB.

No local foram identificados embalagens plásticas de resina acrílica, revelador e fixador de radiografias, caixas de medicamentos vencidos, tubetes e agulhas de anestésicos com o líquido anestésico dentro, tubos de resina e antibióticos. O descarte irregular vai contra as normas básicas de biossegurança.

A dentista Karina Rizzardi informou a redação que no lixo descartado há material consumível do dia a dia de consultório e explicou sobre o descarte apropriado. “Os resíduos do serviço de saúde devem ser descartados lixeiras adequadas, nos casos de materias infectantes, na branca com saco branco de lixo infectante e para perfuro cortantes existe uma caixa rígida e impermeável, resistente a rupturas e vazamentos, identificada com símbolo internacional de risco biológico”, informou.

Os riscos deste tipo de lixo para a região são de contaminação do solo e possível intoxicação em quem entrar em contato direto com o material.

Foto: Fabiano Costa

Legenda: