Fluidez no trânsito: Será?

As obras e mudanças em trecho da Av. Imigrantes, devido à compensação pela implantação do Bragança Garden Shopping pela empresa Tenco Engenharia visando a fluidez no trânsito e também para cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, proposto pela . Promotora Kelly Cristina Alvarez Fedel, como contrapartida pela instalação do empreendimento, tem causado polêmica entre os motoristas bragantinos. Muitos estão insatisfeitos e não concordam com as mudanças, que até agora, para eles, não melhorou em nada o fluxo nas regiões abrangidas.

O último “bafafá” é o poste de iluminação na região das obras de acesso à Av. Plinio Salgado, que antes estava no canteiro, agora foi deixado no meio da rua pelos responsáveis das obras e a sinalização de PARE para a rotatória de acesso à Av. Alberto Diniz, confundem motoristas que sempre tiveram como preferencial quem está na rotatória. As mudanças estão gerando reclamações e usuários alegam que as obras estão sendo feitas única e exclusivamente para motoristas que apenas passam pela cidade e não para os mais de 160 mil moradores de Bragança. Isso tem prejudicado muito o dia-dia, principalmente dos moradores dos bairros adjacentes às obras.

Em contato com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou à redação da GB que o poste deve ser retirado no próximo final de semana.