CAMPEONATO AMADOR: Menin e Bocaina empatam e São Pedro lidera

Mais uma rodada do Campeonato Amador B foi cumprida no domingo, com a realização de seis partidas. Pelo Grupo A, que tinha três equipes na liderança, apenas um se manteve, o São Pedro, ao bater o Flor do Parque por 2 x 0 no campo do adversário. Em confronto direto, Menin e Bocaina empataram em 1 x 1 e passam a ocupar a segunda colocação. Na outra partida do grupo o Tigres conseguiu a primeira vitória, ao vencer, também fora de casa, o São João pela contagem mínima.

No Grupo B, que possui uma equipe a mais na competição e está com duas rodadas a mais já cumpridas, o líder Vasco folgou e viu o Nacional assumir a ponta, depois de vencer o São Miguel por 1 x 0, e o Morro Grande ingressar de vez no pelotão da frente, com a vitória também por 1 x 0 sobre o Rebuc. O jogo que completou a rodada registrou a primeira vitória do Galo Branco, por 3 x 2, frente ao São José.