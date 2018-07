Pedra Bela é campeã no Campeonato de Futsal

O 1º Campeonato Regional de Futsal, idealizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) de Bragança Paulista, chegou ao fim na última sexta-feira, 13.

Na briga pelo terceiro lugar, a equipe de Bragança Paulista venceu por W.O. de Piracaia, por não comparecer ao enfrentamento. O título de campeão do campeonato ficou com Pedra Bela, que ganhou da equipe de Joanópolis por 7 a 4.

As três melhores equipes, Pedra Bela, Joanópolis e Bragança Paulista, foram premiadas com troféus e medalhas.

Como forma de prestigiar os atletas, foi entregue a premiação de goleiro menos vazado a Márcio Silva, que representou a equipe bragantina, e de artilheiro da competição a Gabriel Barbosa, também de Bragança. Seis municípios participaram da competição: Pedra Bela, Joanópolis, Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Atibaia e Piracaia.