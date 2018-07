Falta de sinalização expõe pedestres a insegurança

Na Avenida José Gomes da Rocha Leal, altura do cruzamento com a Rua Tupi, a falta de sinalização horizontal e a falta da faixa de pedestre prejudica tem exposto transeuntes ao perigos do transito naquela região.

O recapeamento feito nos últimos meses pela Prefeitura agradou pelas boas condições, mas a sinalização deve ser feita com urgência.

“Precisa de faixa. Aqui está perigoso para atravessar, os motoristas não tem paciência por causa do fluxo”, analisou um cliente de uma loja de óleo para automóveis. A demais faixas existentes no cruzamento estão quase apagadas.