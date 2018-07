Câmara Técnica de Turismo se reúne amanhã

A reunião da Câmara Técnica de Turismo, promovida pelo Circuito Entre Serras e Águas e pela Agência de Desenvolvimento Regional (Unicidades), acontece amanhã, às 10 horas, nas dependências do Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta).

O objetivo do encontro será de auxiliar na gestão pública, discutir e defender o interesse coletivo, promover o desenvolvimento da sociedade de maneira justa e racional. Entre os assuntos pautados destacam-se a continuidade do Plano Regional de Turismo e a participação de feiras e eventos do segundo semestre e informes administrativos.

A Unicidades é uma agência de desenvolvimento que, desde 2005, trabalha para representar as cidades da região junto ao governo do Estado, conselhos e suas secretarias. São 16 municípios: Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Guarulhos, Jarinu, Joanópolis, Mairiporã, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Socorro, Tuiuti, Monte Alegre do Sul, Vargem e Extrema.