SARAMPO: Prefeitura inicia busca de pessoas não vacinadas

A Secretaria Municipal de Saúde deu início ontem à estratégia de busca ativa de pessoas que ainda não foram vacinadas contra o sarampo.

Em parceria com a escola técnica Nova Biotec, profissionais vão fazer visitas, casa a casa, em bairros com menor incidência de imunizados, para avaliação da carteira de vacina de crianças de 1 a 5 anos e fazer a oferta da vacina no ato. Adolescentes e adultos devem comparecer a uma unidade de saúde. Nesta semana, a ação estará concentrada na região do Parque dos Estados, das 8h às 16h.

A Prefeitura pede aos munícipes que recebam os profissionais da saúde devidamente identificados.