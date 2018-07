Braga cede empate e adia classificação

Foi por pouco, mas o Bragantino ainda não conquistou a vaga para a próxima fase do Brasileirão Série C. Depois de sair em vantagem ao final do primeiro tempo diante do Ypiranga-RS, com gol de Matheus Peixoto aos 22’, o alvinegro permitiu o empate na etapa final, em gol assinalado por Rafinha, aos 53’.

O Leão se mostrou atento desde o início, bem na marcação e sem dar espaços ao time canarinho. As jogadas ofensivas eram poucas, mas bem trabalhadas. Mesmo com maior posse de bola, o Ypiranga não conseguiu vencer a defensiva leonina.

Na segunda etapa o Bragantino abdicou de vez da posse bola e passou a ser pressionado pelo time gaúcho, que de tanto insistir chegou ao empate, em bonita jogada de Rafinha, aos 53”.

O restante da etapa complementar foi de um jogo com forte marcação de ambos os lados e nos minutos finais o time da casa ainda tentou a vitória e se lançou ao ataque, mas sem conseguir furar o bloqueio do Bragantino.

O empate manteve o alvinegro na quarta colocação, a 9 pontos do quinto colocado. Uma vitória no próximo sábado, 21, diante do Volta Redonda, no Nabizão, carimba a passagem do time à etapa seguinte da competição.