Desrespeito com o pedestre na Clemente Ferreira

O abuso às leis de trânsito não tem limites em alguns horários da região central da cidade. Na rua Clemente Ferreira, por volta das 10h da manhã, todos os dias, um carro é flagrado parado na calçada ao lado da Padaria Nova Cardoso.

Mesmo com a placa indicando que o local é proibido para estacionar, motoristas ignoram e dão um jeitinho.

A rua estreita tem sua calçada disputada por pedestres e motoristas que arriscam a segurança no trânsito de trabalhadores do comércio e até mesmo idosos, que circulam em grande quantidade pela manhã.

Moradores e trabalhadores na região afirmaram a reportagem que a cena é comum e não impressiona. “Subo ao Centro para trabalhar e todos os dias tem um carro parado na calçada ao lado da padaria, eu sempre tenho que atravessar a rua”, relatou uma atendente de loja que preferiu não se identificar.