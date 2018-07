1.136 mesários foram convocados para trabalhar na eleição em Bragança

A Justiça Eleitoral já expediu a convocação para 1.136 pessoas que vão trabalhar como mesários e mais 97 no apoio logístico nas eleições gerais deste ano, que acontecem no dia 7 de outubro. Os preparativos para a votação, no entanto, já estão em andamento na cidade. O eleitor que recebeu a comunicação deverá comparecer ao cartório no qual é inscrito para assinar a nomeação e receber instruções sobre o trabalho.

Em Bragança 126 mesários vão atuar no recebimento de justificativas dos eleitores. Ao todo, 1.359 pessoas foram chamadas para ajudar no processo eleitoral de outubro.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a convocação dos mesários é feita por carta enviada pelos Correios, mas o cartório eleitoral pode avisar sobre a necessidade de comparecimento também por telefone ou por outro canal. A Justiça Eleitoral alerta, porém, que os e-mails enviados não contêm links e nem anexos, e jamais solicitam a digitação de senhas ou a realização de cadastro. Caso o eleitor receba alguma mensagem desse tipo, deve desconsiderá-la, por ser falsa.

O cidadão convocado para trabalhar como mesário compõe as mesas receptoras de votos e de justificativas no dia das eleições. Cabem a eles as providências dentro da seção eleitoral sobre orientar e receber o eleitor. Quem quiser ser voluntário pode se inscrever no site do TRE ou ir ao cartório. Tem que ser maior de 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral.