Contorno da rotatória da Praça 9 de Julho é interditado

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana divulgou nota ontem, informando que determinou a interdição do contorno na rotatória de acesso à Praça 9 de Julho, para que as obras viárias e reurbanização no local possam ter continuidade.

Com a medida, motoristas que descem pelas ruas Arthur Siqueira e Teixeira, não podem mais fazer a conversão para a esquerda, sentido Avenida dos Imigrantes/Circuito das Águas. Agora o sentido de direção deve ocorrer através de retorno na rotatória seguinte, próxima ao Habib’s e acessar essas vias. A Secretaria orienta os motoristas para que façam o acesso pela Avenida Europa, que passa a ser uma rota alternativa.

A empresa responsável pelas obras havia informado que a pista nova seria liberada no último dia 6, porém, as obras na rotatória ficaram paralisadas em virtude da transferência do cabeamento da empresa Vivo. Esse processo levou mais tempo que o previsto.

De acordo com André Carlos Moraes, gerente regional da empresa, o processo de transferência depende de questões de programação junto à Anatel para minimizar o impacto para os clientes dos bairros, que ficarão sem o fornecimento dos serviços da empresa durante a transição.