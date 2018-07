Semáforo do cruzamento do Fórum foi ligado anteontem na Imigrantes

O semáforo instalado na rotatória que dá acesso ao Fórum e ao Jardim América na avenida dos Imigrantes, começou a funcionar em fase de testes anteontem, 12.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, será implementada a onda verde, conjunto de semáforos inteligentes em que o motorista passa em um semáforo e na medida que se aproxima do próximo, ele abre.

Este sistema se repete nos demais cruzamentos, permitindo maior fluidez no tráfego. Foram retirados todos os semáforos ao longo da via.

As alterações foram projetadas por técnicos da área e vai aumentar a segurança.

As obras na avenida tem custo estimado de R$ 1 milhão e estão sendo feitas pela Tenco Engenharia, que construiu o Bragança Garden Shopping, como compensação e em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta proposto pelo Ministério Público.