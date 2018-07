Ligações indesejadas de telemarketing podem ser proibidas

Telefonemas de empresas (geralmente operadora de telefonia ou de TV por assinatura) oferecendo pla-nos ou upgrade são constantes e em número muito aci¬ma do normal. Clientes reclamam sobre a insistência desses telefonemas, chamados de telemarketing, que acontecem a qualquer hora.

Advogados especialistas em direito do consumidor explicam que, embora existe o direito das operadoras de oferecerem planos e serviços, a oferta passa a ser abusiva quando de forma insistente. Com base no Có¬digo de Defesa do Consumidor, o cliente tem direito à proteção contra essas práticas e cláusulas abusivas im¬postas no fornecimento dos produtos. Também é veda¬do ao fornecedor enviar ou entregar qualquer produto ou serviço, sem solicitação prévia, assim como apro¬veitar da fraqueza ou ignorância do cliente, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condições so¬cial para impor qualquer tipo de produtos ou serviços.

Se consideradas abusivas ou proibidas, essas prá¬ticas poderão levar à rescisão do contrato e o consu-midor a ser indenizado por danos materiais e morais.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Ana¬tel), que entre outras atribuições, regula o setor de telecomunicações, tanto da telefonia fixa quanto ce¬lular ou mesmo TV por assinatura, afirma estar atenta ao “fenômeno mundial de aumento de chamadas de telemarketing” e acompanha com preocupação o in¬cômodo crescente dos usuários brasileiros em relação ao recebimento de ligações indesejadas.

Conduta – Para a agência, do ponto de vista jurídico e regulamentar, há fundamento para considerar as liga¬ções indesejadas como conduta lesiva ao consumidor. No âmbito setorial, o Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores de Serviços de Telecomunicações (RGC) assegura o direito do usuário de não receber mensagem de cunho publicitário em sua estação mó¬vel, salvo consentimento prévio, livre e expresso.

“Considerando que a regra atual engloba apenas as mensagens gravadas e SMS originados pelas prestadoras de serviços de telecomunicações, já foi detectada pela agên¬cia a necessidade de estudar aprimoramentos normativos que procurem abordar a questão de maneira mais abran¬gente”, informa a Anatel, por meio de assessoria de im¬prensa. No momento, o órgão está debatendo a possibili¬dade de revisar diversas regras existentes sobre os direitos do consumidor de telecomunicações previstas no RGC.