Cidade tem 34,7 mil assinantes de TV paga

Os números relativos ao mês de maio deste ano apontam que cresceu o total de assinantes de TV por assinatura em Bragança. São 34.793, ante 33.247 em maio do ano passado, aumento de 4,65%, porém menor que na comparação entre 2017 e 2016, cujo crescimento foi de 8,9%. Há dois anos eram 30.512 assinantes.

Bragança vai na contramão da maioria das cidades brasileiras, onde o segmento continuou a perder assinantes (52,3 mil) em maio, fechando os primeiros cinco meses deste ano com 17,8 milhões de acessos.

Entre as operadoras, o destaque negativo ficou com a Sky, que mais desligou clientes. Foram 53,4 mil retirados de sua base, e continua na segunda colocação, com 5,2 milhões de assinantes. A Claro mantém a liderança com 8,95 milhões de assinantes. Só em maio ganhou mais 3,9 mil acessos. Na terceira posição vem a Vivo, com mais 3,6 mil assinaturas em maio e um total de 1,59 milhão de acessos. A seguir aparece a Oi, com 1,53 milhão de assinantes, com a conquista de 9,5 mil contratos em maio. Curiosamente foi a operadora que mais cresceu em relação à própria base de clientes.

Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgados durante a última semana.

Regiões – Segundo a agência, os dados revelam que nas regiões que sempre tiveram menos clientes, houve expansão na base, como Centro-Oeste e Norte. O Sudeste, com maior concentração de operadoras e assinantes, foi quem teve maior quantidade de desligamentos.