Fim de semana com frio e sem chuva

As pessoas que não gostam de frio vão ter que enfrentar mais um final de semana com baixas temperaturas ao amanhecer, porém o tempo esquenta no início da tarde, com os termômetros muito acima do que tem sido registrado nos últimos dias.

De acordo com o Instituto Climatempo, hoje o dia começa com 9°C, com sol entre nuvens, e vai aumentando gradativamente até chegar a 24°C. No domingo, pela manhã, a temperatura sobe um grau, 10°C, e a máxima alcança 27°C. Nos dois dias não há qualquer previsão de chuva, o que significa a continuidade do tempo seco. O início da semana e o decorrer dela tem previsão de temperaturas entre 14°C e 26°C.

O frio castigante em Bragança começou na madrugada de segunda para terça-feira e teve os menores picos durante a madrugada, com 6°C, porém no início da manhã com os termômetros da Praça Raul Leme marcavam 9°C. Embora lentamente, a frente fria está em direção ao oceano, em sentido à região Nordeste do País.