No semestre bragantinos pagaram R$ 77,1 milhões em impostos

Nos primeiros seis meses deste ano os bragantinos já pagaram R$ 77,11 milhões em impostos, o que significa que cada contribuinte local já desembolsou mais de R$ 469,75 apenas para pagar tributos municipais, estaduais e federais.

Os dados são do Impostômetro, ferramenta criada pela Associação Comercial de São Paulo, que através de um painel eletrônico mostra a arrecadação em tempo real no País.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram arrecadados R$ 70,24 milhões, os bragantinos pagaram 9,7% a mais. O Impostômetro analisa o somatório das receitas correntes, incluindo além das arrecadações de tributos municipais (IPTU, ISS, IPVA, ITBI e taxas), as transferências constitucionais realizadas pela União e pelo Estado, e outras receitas não tributárias, como patrimoniais, industriais, etc.