Etanol custa até 59% do preço da gasolina

O bolso do consumidor pode ter considerável vantagem se optar pelo etanol ao invés da gasolina na hora de abastecer o veículo. Na última semana, segundo o preço médio dos combustíveis divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), é o menor patamar dos últimos cinco meses, e bastante incomum.

Na semana da greve dos caminhoneiros, por exemplo, a relação entre o preço do álcool e da gasolina era de 64%. O biocombustível só é vantajoso quando o preço for menor do que 70% do custo da gasolina.De acordo com a ANP, o preço médio do álcool nas bombas dos postos de Bragança era de R$ 2,488, enquanto o litro do derivado de petróleo custava em média R$ 4,211.

No final de maio, quando os caminhoneiros bloqueavam as rodovias do País, o etanol era comercializado a R$ 2,816 e a gasolina, a R$ 4,385. De lá pra cá, a queda nos preços foi, respectivamente, de 11,6% e 4%.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sincopetro), o custo do álcool foi reduzido em ritmo mais acelerado em razão da safra da cana-de-açúcar, que só se encerra em meados de novembro. “A safra está muito boa neste ano e, como a gasolina também concentra em sua mistura 27% de álcool, o preço também acaba baixando, mesmo que em menor proporção”, pontua o presidente José Antônio Reghine.

Porém, como, desde julho do ano passado, a Petrobras adotou uma nova sistemática de formação de preços de seus combustíveis, não é possível dizer que os valores seguirão em queda, ou mesmo estáveis, até o fim do ano.

Para equilíbrio entre oferta e demanda, segundo a Sincopetro, se houver um novo anúncio de alta do preço da gasolina, dependendo da proporção deste aumento, o litro do etanol também poderá ser majorado nas bombas.

Faça o cálculo – Na hora de abastecer e quiser economizar, é bom aprender a fazer o cálculo. Como a economia do veículo à álcool é, em média, 30% menor, para sua utilização ser vantajosa, o preço do litro também precisa ser 30% menor.

Para fazer o cálculo, portanto, basta dividir o valor do litro do álcool pelo da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7, compensa abastecer com etanol. Caso contrário, a gasolina é a melhor opção.