COPA PODE TER O PRIMEIRO CAMPEÃO DO LESTE EUROPEU: CROÁCIA X FRANÇA

O grande dia da Copa da Rússia será amanhã. Croácia e França decidem o título às 12 horas, em Moscou, e sem dúvida é uma das finais mais improváveis. A França tenta o bicampeonato, depois da conquista de 1998, sobre o Brasil, em Paris. Para a Croácia o feito de chegar à final nunca vai ser esquecido, principalmente porque reuniu uma geração de craques que mereciam pelo menos tentar o título.

Pelos bleus, o ataque irresistível formado por Griezmann, Mbappé e Giroud tem outros bons jogadores que completam o time, a começar pelo excelente goleiro Lloris, o zagueirão Varane e o volante Paul Pogba. Já o time de camisa de tabuleiro de xadrez, por sua vez, tem como destaques o goleirão Subasic, o excelente lateral Vrsaljko, os brilhantes meiocampistas Rakitic e Modric, um do Barcelona, o outro do Real Madrid, e os atacantes Perisic e Mandzukic.

A França está mais descansada, pois a Croácia teve que disputar três prorrogações para decidir o título. Mas em se tratando de última partida, esse fator certamente não vai pesar.

Se mudanças não ocorreram de última hora, a França do técnico Didier Deschamps entra em campo com Lloris; Pavard, Varane, Umtiti e Hernandez; Kante, Matuidi e Pogba; Mbappé, Griezmann e Giroud.

A Croácia de Zlatko Dalic deve jogar com Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic (Pivaric); Brozovic, Rakitic, Rebic e Modric; Perisic e Mandzukic. A única dúvida é o lateral Strinic.

Terceiro – A disputa pelo 3º lugar tem gosto de fracasso. Quem não conseguiu chegar à final se enfrenta num jogo que nunca interessa a quem está em campo. Tanto assim que Bélgica e Inglaterra devem utilizar jogadores reservas, ou no mínimo, dois ou três titulares.

A partida será disputa hoje, 11 horas, em São Petesburgo.