Bragantino vai ao Sul e pode voltar com vaga confirmada para a próxima fase

Depois de três vitórias consecutivas, o Bragantino viaja ao Sul do País para enfrentar hoje, às 15h30, em Erechim, o Ypiranga. Se vencer, pode confirmar a passagem para a próxima fase, pois vai manter nove pontos de vantagem sobre seus adversários, faltando quatro rodadas. Uma combinação de resultados hoje, já define os quatro que avançam pelo grupo B.

Segundo o técnico Marcelo Veiga, a equipe não tem problemas médicos nem com cartões e por isso pode contar com todo o elenco. Mas disse ter apenas uma dúvida quanto ao time titular que entra em campo: Gustavo Vintecinco ou Matheus Peixoto. Ambos foram avaliados durante os treinamentos da semana, mas a decisão, segundo ele, vai ficar hoje, momentos antes da partida.

O restante da equipe é o mesmo que venceu nas últimas rodadas e tem a defesa menos vazada de toda a competição, computando-se as vinte equipes.

Ainda sem confirmação o time deve começar jogando com Alex Alves, Buiú, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Magno, Rafael Chorão e Vitinho; Marquinhos e Gustavo Vintecinco (Matheus Peixoto).