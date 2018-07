Bragança entre as 100 maiores exportadoras do Estado

O Ministério do Comércio Exterior divulgou anteontem o ranking dos municípios brasileiros exportadores e Bragança aparece na 89ª posição no Estado e na 340ª colocação no País, dentre 2.486 municípios listados. É a melhor colocação da cidade nos últimos anos.

A cidade exportou, entre janeiro e junho deste ano, US$ 41,96 milhões, aumento de 15,05% em relação ao mesmo período do ano passado, e importou US$ 88,49 milhões, variação positiva de 25,59%. Isso resultou no saldo negativo de US$ 46,53 milhões.

No ranking dos importadores, Bragança aparece na 58ª posição e em nível nacional no 150º lugar, entre os que mais importam. No período avaliado foram 38 empresas exportadoras e 49 importadoras.

Produtos – Dentre os produtos mais exportados por Bragança estão os aparelhos, peças e componentes elétricos seccionados para interrupção, com 21% do total; chocolates e outras preparações alimentícias e produtos de confeitaria com 18%; sementes, frutos e esporos para sementeira, com participação de 16%, máquinas e aparelhos mecânicos e peças isolantes com 15,86% e ferramentas manuais com 13%.

O produto mais importado pela cidade é o leite, concentrado ou adicionado de açúcar e outros edulcorantes, que chega a 34% do total. Em sua maioria, componentes para o setor alimentício. Há também produtos químicos e laminados.