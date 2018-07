DORIA ENDURECE: Polícia na rua e bandido na cadeia

O pré-candidato ao governo do Estado, João Doria, disse ontem em visita de 45 minutos à redação da Gazeta Bragantina e GB Norte, que a segurança pública precisa de um choque de gestão, assim como outras áreas da administração estadual. Na área de segurança, Doria afirmou que tem como objetivo reequipar as policias e integrá-las nas ações contra o crime.

“Precisamos dar condições para a polícia cientifica, fornecer armamento de última geração, como as pistolas Glock, utilizada por todas as forças de segurança da Europa e Estados Unidos, e que implantei na Guarda Civil Metropolitana da capital, melhorar gradativamente e dignamente os salários dos policiais, fomentar o uso e desenvolvimento de tecnologia no combate ao crime e também melhorar as condições do Corpo de Bombeiros que também é fundamental em muitas ações policiais. Nós iremos endurecer o combate ao crime e nosso mantra é Policia na rua e bandido na cadeia.”

No final da visita Doria alfinetou o pré-candidato do PSB ao governo, Márcio França, referindo-se a ele como Marcio Cuba, que segundo ele é de linhagem comunista e na questão da segurança pública está na contramão da modernidade ao afirmar que ele (Marcio Cuba) quer desintegrar as polícias, separando-as ao invés de integrá-las para combater o crime.

Doria cumpriu agenda apertada em Bragança, convidado pelo deputado estadual Edmir Chedid (DEM), estava acompanhado pelo pré-candidato a vice, Rodrigo Garcia, pré-candidato a senador Ricardo Tripoli, deputado Marcelo Squassoni, prefeito em exercício, Amauri Sodré, ex-presidente dos Correios Guilherme Campos e a presidente da Câmara Beth Chedid.

Por volta das 17h30, a comitiva de Doria seguiu para a associação Nipo Brasileira para o evento “Encontro com Doria” promovido pelo Democratas, presidido pelo deputado Edmir Chedid. O deputado fez a entrega de uma carta ao pré-candidato Dória, contendo reivindicações de Bragança, Região Bragantina e Circuito das Águas. (leia matéria clique aqui)